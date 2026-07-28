Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katılımcı yönetim anlayışıyla başlattığı Yurttaş Meclisleri toplantıları sürüyor. Narlıdere, Balçova ve Güzelbahçe’de düzenlenen son oturumlarla birlikte bugüne kadar 12 ilçede buluşmalar tamamlandı.

Son üç ilçedeki toplantılarda yurttaşlar tarafından hazırlanan toplam 89 politika önerisi oylanarak kabul edildi.

En çok sağlık ve atık yönetimi konuşuldu

Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk, Tire, Bayındır, Beydağ, Kiraz ve Ödemiş’in ardından tamamlanan son toplantılarda Narlıdere’den 28, Balçova’dan 30 ve Güzelbahçe’den 31 öneri çıktı.

Katılımcılar; “İzmirli Olmak”, “Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi” ile “Anayasa ve Yurttaşlık” başlıklarında bilgilendirildikten sonra tematik masalara ayrıldı. Görüşmelerde sağlık sektörü ortak çalışma alanı olarak öne çıkarken; eğitim, kültür-sanat, su kaynakları ve atık yönetimi konularında da somut çözüm maddeleri metne döküldü.

İlçe düzeyinde kabul edilen bu kararlar, önümüzdeki süreçte İzmir İl Yurttaş Meclisi gündemine alınarak kent genelinde uygulanacak politikalara dönüştürülecek.

Süreç 30 ilçede tamamlanacak

Yurttaş Meclisleri toplantıları, belirlenen takvim doğrultusunda İzmir’in tüm ilçelerinde gerçekleştirilecek.

Toplantı takvimi şöyle:

3, 4, 6 Ağustos: Konak, Karabağlar, Gaziemir

17, 18, 20 Ağustos: Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı

31 Ağustos - 3 Eylül: Buca, Kemalpaşa, Bornova

14, 15, 17 Eylül: Çeşme, Karaburun, Urla

28 Eylül - 1 Ekim: Aliağa, Foça, Menemen

12, 13, 15 Ekim: Bergama, Kınık, Dikili