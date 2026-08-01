Son Mühür- Konak Belediyesi, semt pazarlarının işletme yetkisinin belediye şirketine devredilmesi talebini görüşmek üzere 4 Ağustos 2026 Salı günü meclis toplantısında bir araya gelecek. Gündemde yer alan kritik karara göre, ilçedeki 9 önemli semt pazarlarının işletme yetkisinin belediye şirketine devri komisyon aşamasında oybirliğiyle reddedildi.

10 yıl süre ile Merbel'e devretmek istemişti

Hukuk, Plan ve Bütçe, Esnaf, ile Kooperatifler ve Pazaryerleri Komisyonları tarafından ortaklaşa incelenen dosyada; Hatay, Gültepe, Toros, Eşrefpaşa, Ferahlı, Alsancak, Yenişehir, Kahramanlar ve Beştepeler semt pazarlarının işletme yetkilerinin, devir tarihinden itibaren 10 yıl süreyle Merbel İzmir Konak Belediyesi Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.'ne devredilmesi konusu masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu devir talebinin oybirliği ile uygun bulunmadığı yönünde hazırlanan komisyon raporu meclis onayına sunuldu.

Merbel A.Ş.'ye devir yetkisinin reddine ilişkin hazırlanan bu rapor, 4 Ağustos Salı günü gerçekleşecek Konak Belediye Meclisi oturumunda tüm üyelerin oylamasına sunularak kesin karara bağlanacak.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

İlçemiz sınırlarında kurulan Hatay, Gültepe, Toros, Eşrefpaşa, Ferahlı, Alsancak, Yenişehir, Kahramanlar ve Beştepeler Semt

pazarlarının işletme yetkilerinin devir tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile Merbel İzmir Konak Belediyesi Turizm Sanayi Ticaret

A.Ş.'ne devredilmesinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe - Esnaf - Kooperatifler ve Pazaryerleri Komisyonu raporu.