Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Narlıdere Belediyesi, yerel yönetim anlayışında sosyal adalet ve erişilebilirlik ilkelerini merkeze alan saha çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Özel gereksinimli yurttaşların ve çocukların toplumsal yyaşamın içinde daha fazla yer almasını hedefleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ailelerin de katılım sağladığı kapsamlı bir deniz gezisi etkinliğine imza attı.

Gün boyunca devam eden etkinlikte özel bireyler, kentsel alanda karşılaştıkları fiziksel engellerden uzak bir gün geçirdi.

SEKADER tesisleri etkinliğe ev sahipliği yaptı

Etkinliğe ev sahipliği yapan adres, Seferihisar Engelsiz Eşit Yaşam ve Kampçılık Derneği (SEKADER) tarafından Doğanbey Sakızağacı mevkiinde engelli kullanımına tamamen uygun olarak kurulan tesis oldu.

Özel rampa sistemleri, tekerlekli sandalye kullanımına uygun zeminler ve kıyı erişim ekipmanları sayesinde katılımcılar kumsala ve denize rahat bir şekilde ulaştı.

Çocuklar güvenlik önlemleri altında suda vakit geçirirken, özel gereksinimli yetişkinler de sahildeki erişilebilir ekipmanlar yardımıyla denizin tadını çıkardı.

"Engelli bireyler için denize ulaşmak çoğu zaman mümkün olmuyor"

Sahada süreci değerlendiren aileler, kamuya açık plaj ve tesislerde engelli erişimindeki sorunlara dikkat çekerek bu tür yerel yönetim etkinliklerinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Yaşadıkları süreci aktaran aileler, "Engelli bireyler için denize ulaşmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Bize bu imkanı sağlayan Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun’a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.