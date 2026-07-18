Yaz aylarının en çok korkutan olayı yangınlar birer birer başladı. İzmir’in de korkulu rüyası olan orman yangını bugün Narlıdere ilçesinde yaşandı. İzmir’in Narlıdere ilçesi yakınlarında 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkan yangının alevleri ve dumanları gökyüzünü kapladı. Gökyüzünü kaplayan dumanları gören duyarlı vatandaş hemen gerekli mercilere ihbar da bulundu. İhbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti. İzmir’in Narlıdere ilçesinde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: dha