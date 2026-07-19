İzmir basın tarihinin en önemli isimlerinden, Gözlem Gazetesi'nin kurucusu ve duayen gazeteci Çetin Gürel hayatını kaybetti. Ege Ekspres, Demokrat İzmir, Yeni Asır ve Sabah gibi Türk basınının önemli gazetelerinde uzun yıllar üst düzey yöneticiliklerde bulunan Gürel, İzmir medyasının kurumsallaşması ve bölge basınının güçlenmesinde kritik roller almıştı.

Çetin Gürel’in cenazesinin yarın (20 Temmuz 2026) Konak'ta bulunan Alsancak Hocazade Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Gürel'in vefatının ardından çok sayıda isim başsağlığı paylaşımında bulundu.

Başkan Yıldız: "Büyük bir üzüntüyle öğrendim!"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da sosyal medya hesabı üzerinden bir başsağlığı paylaşımında bulunurken, "İzmir basınının duayen isimlerinden Gözlem Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Çetin Gürel'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Gürel’e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve İzmir basın camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.