Son Mühür- Buca Belediyesi’nin 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için hayata geçirdiği uygulama ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Merkezlerde tansiyon ve şeker ölçümü vb. sağlık hizmetleri, kuaför hizmetleri, psikolojik danışmanlık ücretsiz olarak sunuluyor. Menderes Mahallesi 152/1 Sokak No:15/A ve Buca Koop Mahallesi Kosova Parkı’nda hizmet veren merkezlerde yaşlılar hem hizmet alıyor hem de sosyalleşiyor.

"Onların yüzündeki tebessüm en büyük karşılığımız"

60 yaş ve üzeri vatandaşların Çınarlar Buluşma Noktaları hizmeti sayesinde bir araya gelmesini önemsediğini belirten Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, “Çınarlar Buluşma Noktalarımızda büyüklerimiz hem yaşıtlarıyla bir araya gelerek güzel vakit geçiriyor hem de ihtiyaç duydukları sağlık, kişisel bakım ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Onların yüzündeki tebessüm ve memnuniyet, sunduğumuz hizmetlerin en güzel karşılığı. Buca Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın yaşamına dokunan, kendilerini değerli ve iyi hissetmelerini sağlayan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Merkezlere yoğun ilgi gösteren 60 yaş üstü vatandaşlar da, Çınarlar Buluşma Noktaları’ndaki hizmetlerden memnun olduklarını belirtti.

