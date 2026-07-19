Son Mühür- İzmir basın tarihinin en önemli isimlerinden, Gözlem Gazetesi'nin kurucusu ve duayen gazeteci Çetin Gürel vefat etti.

Ege Ekspres, Demokrat İzmir, Yeni Asır ve Sabah gibi Türk basınının önemli gazetelerinde uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Gürel'in vefatı, medya dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.

İzmir medyasının kurumsallaşmasında öncü rol oynadı

Yarım asrı aşan meslek hayatı boyunca gazetecilik ilkelerinden ödün vermemesiyle tanınan Çetin Gürel, İzmir medyasının kurumsallaşması ve bölge basınının güçlenmesinde kritik roller üstlendi.

Sektörde uzun yıllar yönetici olarak görev alan Gürel, yerel haberciliğin ülke genelinde ses getirmesinde katkıda bulundu.

Sektöre sayısız gazeteci lazandırdı

Meslek yaşamında genç yeteneklerin yetişmesine de öncelik veren Gürel, Türk basınına çok sayıda profesyonel isim kazandırdı.

Beraber çalıştığı meslektaşlarına ve yetiştirdiği öğrencilere mesleki disiplini öğreten usta gazeteci, basın camiasının saygı duyulan lider isimleri arasında yer alıyordu.

Gürel’in kaybı, İzmir basını başta olmak üzere tüm Türkiye genelindeki medya kuruluşlarında ve basın meslek kuruluşlarında üzüntüyle karşılandı.

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