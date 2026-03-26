Elazığ’ın Sivrice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Yetkililerden ve uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, sarsıntı saat 10.37’de kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Naci Görür’den teknik değerlendirme

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, sarsıntının bölgenin sismik geçmişiyle bağlantılı olabileceğine işaret etti. Görür, Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı fay parçalarının kırılmadan kalmış olabileceğini ya da 2023 yılındaki depremler sonrası belirli segmentlerde yeniden gerilim birikmiş olabileceğini ifade etti.

“Büyük bir afet beklenmiyor”

Son depremin bu iki olasılıktan biriyle açıklanabileceğini belirten Görür, mevcut verilere göre bölgede büyük ölçekli bir afet öngörülmediğini vurguladı. Açıklamasında vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini iletti.