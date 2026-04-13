Son Mühür - Antalya açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sarsıntının merkez üssü Antalya’nın Demre ilçesi açıkları olarak belirlendi. Depremin, Demre’ye 55,47 kilometre mesafede ve 16,17 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Depremin ardından endişelendiren açıklama

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Görür, depremin meydana geldiği fay hattına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7’lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun."