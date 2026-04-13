Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketler ve art arda yapılan ÖTV zamları akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürürken, vatandaşlar günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin kaç TL?”, “Akaryakıtta son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor. 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,35 liralık bir indirim yapılması öngörülüyor.

13 Nisan 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.63 TL

Motorin litre fiyatı: 76.56 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.49 TL

Motorin litre fiyatı: 76.42 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.61 TL

Motorin litre fiyatı: 77.69 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.88 TL

Motorin litre fiyatı: 77.97 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL