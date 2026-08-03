Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Seferihisar Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve KültürEkoloji Derneği’nin organizasyonuyla düzenlenen TeosFest 2026, ikinci gününde de ilçenin farklı noktalarında binlerce insanı bir araya getirdi. Atölyelerden tiyatro oyunlarına, fotoğraf sergilerinden konserlere kadar uzanan yoğun program hafta sonuna damgasını vurdu.

Usta müzisyenler Bademler’de katılımcılarla buluştu

Günün açılışı Bademler Sanat Köyü’nde yapıldı. Erkan Oğur ve Prof. Dr. Cenk Güray, Müzik ve Öncesi başlıklı atölyede müzikseverlerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

İlçe merkezindeki Seferihisar Kültür Merkezi ise 17 ressamın eserlerinin yer aldığı karma sergiyle hareketlendi. Akşam saatlerine gelindiğinde Çağan Irmak Tiyatro Salonu tamamen dolmuştu. Seferi Sahne Şehir Tiyatrosu’nun sergilediği Kuvâyi Milliye oyunu, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sığacık’ta fotoğraf sergi ve türkü sesleri

Festivalin en kalabalık adreslerinden biri Sığacık Sosyal Tesisleri’ydi. Gazeteci-yazar Özer Akdemir’in katıldığı Doğa ve Direniş Fotoğrafları sergisi ve hemen ardından yapılan söyleşi yoğun ilgi gördü. Bu sergi festival bitimine kadar ziyarete açık kalacak. Gün içinde Seferihisar Tai Chi Topluluğu da sahne alarak izleyenlere farklı bir performans sundu.

Geceye doğru Sığacık’ta müzik öne çıktı. Sahneye çıkan Mutlu Servet Badem, Anadolu’nun farklı yörelerinden türküleri seslendirdi. Alanı dolduran kalabalık hemen her parçaya eşlik etti.

Köylerde atölye heyecanı başladı

Festival etkinlikleri sadece ilçe merkeziyle sınırlı kalmadı. Orhanlı Köyü’nde Aslı İpek Çağan önderliğinde başlayan Sesini Keşfet Vokal Atölyesi, ilk dersini gerçekleştirdi. Bu atölyeye katılanlar, festivalin son günündeki kapanış sahnesinde izleyici karşısına çıkacak.

Günün bir diğer önemli konseri ise yine Bademler’deydi. Zeybek Havaları 35. Yıl Konseri için Cenk Güray, Ali Fuat Aydın, Salih Nazım Peker ve Aslı Kurt aynı sahneyi paylaştı.

Seferihisar’da devam eden TeosFest 2026, hafta sonu boyunca kentin dört bir yanını renklendirmeyi sürdürecek.

