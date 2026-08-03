Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar üst düzey bürokrat olarak görev yapan ve 200'li yılların başından bu yana kentin yerel yönetiminde önemli sorumluluklar üstlenen Barış Karcı, kariyerinde yeni bir yön vererek Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Kariyerine 2000'li yılların başında İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde adım atan Karcı, 2004- 2019 yılları arasında kurumun çeşitli daire başkanlıklarında kritik görevler yürütmüştü. Bürokratik geçmişin ardından 2019 yılında Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Karcı, 2021 yılında ise Genel Sekreter unvanını almıştı. Özellikle geçmiş dönem İzBB Başkanı Tunç Soyer döneminde, kentsel dönüşüm kapsamlı büyük ulaşım projelerinde görev üstlenmişti.

Çalışma hayatını ilçeye taşıdı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Karcı, Genel Sekreterlik görevinden istifa etmişti. Geçtiğimiz dönemde adı geçen kooperatif davası kapsamlı tutuklanan Karcı, mahkeme heyetinin oy birliği ile aldığı karar sonucunda tahliye olmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Barış Karcı, çalışma hayatını ilçe belediyesine taşıdı. Torbalı Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini 2, 3 gün önce üstlendi.