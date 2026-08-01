SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in hukuki sürecinde sıcak bir gelişme yaşandı. 30 gündür cezaevinde bulunan Yetişkin’in avukatı Ufuk Mansuroğlu, nöbetçi mahkemeye başvurarak tutukluluğa itiraz etti. Müvekkiline yönelik suç isnadı ve gizli tanık beyanı bulunmadığını, dosyadaki tek dayanağın İmar Müdürü Esin Kılınç’ın beyanları olduğunu belirten Mansuroğlu, rüşvet iddiasına konu olan 1.4 milyon liralık aracın, Yetişkin’e ait 2 araç ve 1 traktörün satılmasıyla alındığını resmi belgeleriyle kanıtladıklarını açıkladı.

Doğrudan Bir Suç İsnadı Yok

Başkan İsmail Yetişkin hakkındaki tutuklama gerekçelerini ve dosyadaki eksiklikleri değerlendiren Avukat Mansuroğlu, müvekkiline yönelik somut bir suç isnadı veya gizli tanık beyanı bulunmadığının altını çizdi. Tutuklama kararının tek dayanağının İmar Müdürü Esin Kılınç’ın ifadeleri olduğunu belirten Mansuroğlu, Kılınç’ın da yaptığı tüm iş ve işlemleri 'başkanın talimatıyla yaptığını' beyan ettiğini aktardı.

Rüşvet İddiasındaki Araca Belgeler İspat

Soruşturma dosyasında 'rüşvet karşılığı alındığı' iddia edilen 1 milyon 400 bin lira değerindeki yeni araca ilişkin tüm resmi finansal kayıtları mahkemeye sunduklarını vurgulayan Mansuroğlu, 'Müvekkilim İsmail Yetişkin, bu aracı alabilmek için kendisine ait 2 otomobil ve 1 traktörünü toplam 1 milyon 350 bin liraya satmış, üzerine de 50 bin lira birikimini eklemiştir. Sattığı araçlar ile yeni aldığı aracın noter satış tarihleri ve banka para transferleri aynı güne denk gelmektedir. Rüşvet iddiasının asılsız olduğu resmi satış belgeleriyle sabittir' dedi.

Ciddi Sağlık Sorunları Gerekçede Yer Aldı

Müvekkilinin kronik rahatsızlıkları nedeniyle sağlık durumunun her geçen gün ağırlaştığını ifade eden Mansuroğlu, Yetişkin’in cezaevi şartlarında haftanın 3 günü diyaliz makinesine bağlanmak zorunda kaldığını belirtti. Hem delil durumunun Yetişkin lehine değiştiğini hem de ciddi sağlık risklerinin bulunduğunu vurgulayan Avukat Ufuk Mansuroğlu, mahkemeye tahliye talebinde bulunduklarını bildirdi.