İzmir Seferihisar'a bağlı Akvaryum Koyu'nda düzensiz göçmen hareketliliği ile ilgili alınan ihbarın ardından Sahil Güvenlik ekipleri teyakkuza geçti. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912), denizde ilerlemekte olan hareketli bir lastik botu belirleyerek durdurdu.

Botta gerçekleştirilen kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları düşünülen 33 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında 1 çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

2 şüpheli gözaltına alındı!

Denizde düzenlenen operasyon sonrasında olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli olarak gerçekleştirilen takibin ardından karada 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı ve gözaltına alındı.

İlgili birimlere teslim edildiler!

Operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve idari işlemlerinin noktalanması sonrasından ilgili kurumlara teslim edilmek üzere gönderildi.

