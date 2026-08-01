Son Mühür - Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen TeosFest 2026, görkemli bir açılış töreniyle başladı. Sekiz gün boyunca konserlerden tiyatroya, sergilerden kısa film gösterimlerine kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festival, Seferihisar'ı kültür ve sanatın ortak buluşma noktası haline getirecek.

Açılışı Atatürk’ün kurduğu bando yaptı

Festival, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1925 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk belediye bandolarından biri olan Seferihisar Belediyesi Bandosu'nun dinletisiyle başladı. Dinletinin ardından Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği Başkanı ve TeosFest Genel Koordinatörü Mahmut Ölmez açılış konuşmasını yaptı. Teos'un binlerce yıllık kültürel mirasına dikkat çeken Ölmez; festivalin dayanışmayla büyüdüğünü belirterek destek veren kurum, işletme ve kişilere teşekkür etti.

Destekçilerden kültürel geleceğe vurgu

Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, Teos'un yaklaşık 2300 yıllık mirasını gelecek kuşaklara aktarmanın önemine değinerek festivalin büyümesi için desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Festival destekçilerinden iş insanı Azat Aktaş ise bölgenin kültürel kimliğine katkı sunan organizasyon için, "Teos yeniden canlanıyor." ifadesini kullandı.

İlk gecede müzik, tiyatro ve dans bir araya geldi

Konuşmaların ardından tiyatro sanatçıları Hale Tüblek ve Hasan Tanay’ın sahnelediği kısa skeç izleyicilerden büyük alkış aldı. Gece; Rebeteos Dans Akademi'nin performansı, Sardes Tango gösterisi, Boran Mert ile Diyar Kılıç'ın müzik dinletisi ve Karya Müzik Topluluğu konseriyle devam etti.

Etkinlikler yedi gün boyunca devam edecek

TeosFest 2026, önümüzdeki yedi gün boyunca Seferihisar'ın farklı noktalarında konserler, tiyatro oyunları, uluslararası karma sergiler, söyleşiler, kısa film gösterimleri ve çocuk atölyeleriyle sürecek. Ayrıca Sığacık Sosyal Tesisi Çim Alanı'nda kurulan satış stantları da festival boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.