Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu düzenlenen geniş katılımlı basın toplantısında iki yıllık hizmet sürecini, hayata geçirilen projeleri ve gelecek dönem hedeflerini detaylarıyla paylaştı.

Belediyenin mali durumunu da değerlendiren Mutlu, Türkiye genelindeki birçok belediyeden farklı olmadığını dile getirerek, “Belediyemizin ekonomik durumu her belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durum gibi. Pek parlak değil” dedi.

“Personel giderimiz var ama mazeret değil”

Personel giderlerine de değinen Mutlu, “ Personellerimiz biraz fazla. Maaşlarımız biraz fazla. İçinde bulunduğumuz durumda bir sıkıntı var. Ama bir mazeret üretmemiz söz konusu değil” diyerek çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

“Moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz”

Partisinin ilçe belediye başkanlarına düzenlenen gözaltılar hakkında konuşan Mutlu, “Zor zamanlar. Genel Başkanımız da çok fazla eforlar veriyor. En iyi şekilde çalışmalarımızı da yapıyoruz. Moralimizi de yüksek tutarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"Mücadele için kurs açıyoruz"

Konak ilçesinde bağımlılıkla mücadele için yapılan çalışmalar hakkında konuşan Mutlu, "Uyuşturucu ile mücadele sadece bizim değil ülke politikası olmak zorunda. Sentetik madde ile kolay ulaşılabilir olduğu için bu çok büyük bir dert. Kullanma yaşı 9-10 yaşına kadar inmiş. Biz bununla mücadele için kurs açıyoruz. Spor alanları açıyoruz. Oradaki çocuklara karne aldıkları zaman. Notları iyi olanları gezdiriyoruz. Bizim başarımızın önünde tek bir yol var CHP’nin iktidar olması ancak yerel yönetimler bizim önümüzü açacak" şeklinde konuştu.