Son Mühür- Sezona şampiyonluk hayalleriyle başlayan Houston Rockets'da işler yolunda gitmiyor. Batı Konferansı pla-off ilk turunda LebRon James'li Los Angeles Lakers'la karşılaşan Houston, sadece seride 2-0 geriye düşmedi, sahadaki oyunla da taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Luka Doncic ve Austin Reaves gibi iki yıldızından sakatlık nedeniyle faydalanamayan Lakers, her iki maçta da Houston karşısında çok üstün bir oyunla sonuca giden taraf oldu.



All Star karmasına Kevin Durant ve Alperen Şengün'ü gönderen Houston'da alınan kötü sonuçların ardından hedef tahtasına konulan isim milli yıldızımız Alperen Şengün oldu.

Şengün'e haksızlık yapıldığını vurgulayan NBA konusunda Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından biri olan Murat Murathanoğlu,

''Takım konsepti tamamen kaybolmuş durumda. Bir tane kurban seçmişler kendilerine. Taraftar da medyanın pompalamasıyla her şeyi Alperen Şengün'ün suçu gibi görüyor. Tamam şutlar kaçırıyor, bazen acele ediyor ama ikinci yarı ayakta duran tek Houston oyuncusu Alperen'di'' hatırlatmasında bulundu.

Durant ikinci yarı sahada yoktu...



''Kevin Durant ikinci devre ne yaptı sahada?'' diye soran Murathanoğlu,

''3 sayı attı, 5 top kaybı yaptı. Görüştüğüm herkes koç Ime Udoka'yı suçluyor, yüzde 100. Ancak sadece Udoka değil ki! Van Vleet'i ve Dillon Brooks'u takımda Kevin Durant iş yapardı. Reed Sheppard'ı kurban etmek zorundasın. Başta Genel Menejer Rafael Stone'la başlamak gerekir'' değerlendirmesinde bulundu.