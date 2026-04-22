Son Mühür- Sporcunun, ''Zeki, çevik ve ahlaklısı'' sözü bu kez havada kaldı. Osmaniye 1. Amatör Futbol Ligi'nde play-off mücadelesinde karşı karşıya gelen Düziçi Belediyespor ve Osmaniyegücü maçı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Her iki takım taraftarlarının alkışlarla destek verdiği anlamlı törenin ardından karşılaşma dostça başladı.

90+3'te gelen gol sonrası...



Ancak iki takım arasındaki dostluk havası maçın son anlarında yerini gerginliğe bıraktı.

Hem sahada hem de tribünlerde tansiyonu yükselten adım, stat hoparlöründen yükselen küfür dolu sözler oldu.

Deplasman takımı Osmaniyegücü'nün 2-0 kazandığı maçın 90+3'üncü dakikasında gelen ikinci golünden sonra stadyum anons siteminden “hakem bu gol ananın a....a girsin” sözlerinin yükseldiği duyuldu.

Futbol sahalarına yakışmayan eylem karşılaşmanın gözlemci raporunda yansıdı.