Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkacak ekibin belli olacağı Konyaspor - Fenerbahçe eşleşmesi büyük bir heyecanla beklenirken, başlama vuruşuna kısa bir süre kala gözler sahaya çıkacak kadrolara çevrildi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve saat 20.30'da başlayacak bu zorlu virajda Fenerbahçe taraftarı, İspanyol yıldız Marco Asensio'yu maç kadrosunda göremeyince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada hızla yayılan kadro bilgisinin ardından on binlerce sporsever, "Asensio neden oynamıyor, Konyaspor maçında Asensio sakat mı, yedek mi, cezalı mı" sorguları ile son dakika gelişmelerine odaklandı. C Grubu'nu başarıyla geçerek çeyrek finale yükselen sarı lacivertlilerde Asensio'nun son durumu maçın en çok konuşulan detayı haline geldi.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇINDA ASENSİO NEDEN YOK, SAKAT MI?

Tek maç eleme usulüyle oynanan çeyrek final deplasmanında Fenerbahçe kafilesinde iki çok önemli eksik göze çarpıyor. Uzun süredir tedavisi devam eden Edson Álvarez'in zorlu mücadelede forma giyemeyeceği zaten biliniyordu. Ancak maç saatine doğru Marco Asensio'nun da Konyaspor maçı kadrosundan çıkarılması kafalarda soru işareti yarattı. Yıldız oyuncunun fiziksel bir sakatlık mı yaşadığı, kart cezası sınırına mı takıldığı yoksa yoğun maç trafiğinde teknik heyetin kararıyla dinlendirildiği mi konusu taraftarın en çok yanıt aradığı başlık oldu. Teknik ekipten gelecek resmi açıklamalar beklenirken, Asensio'nun bu kritik eşleşmede sahada veya yedek kulübesinde olmayacağı kesinleşti.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Kupaya bu sezon C Grubu'ndan dahil olan Fenerbahçe, oldukça zorlu bir fikstürü geride bıraktı. Sarı lacivertliler; Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu ikinci sırada tamamlamayı başardı. Gruptaki tek yenilgisini ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, geri kalan tüm rakiplerini mağlup ederek topladığı 9 puanla adını çeyrek finale yazdırdı.

KONYASPOR VE FENERBAHÇE KUPADA KAÇINCI KEZ KARŞILAŞIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası serüveninde Konyaspor ve Fenerbahçe bugüne kadar 3 kez birbirine rakip oldu. İlk karşılaşma 2002-2003 sezonunda tek maç eleme sisteminde oynandı ve Konyaspor evinde aldığı 1-0'lık galibiyetle Fenerbahçe'yi kupanın dışına itti. İki köklü ekip 2015-2016 sezonunda ise bu kez yarı finalde kozlarını paylaştı. Çift maç üzerinden oynanan o eşleşmede Fenerbahçe deplasmanda 3-0, Kadıköy'de ise 2-0 kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu. Bugünkü mücadele ise iki takımın kupadaki 4. randevusu olarak kayıtlara geçti.