Son Mühür- Dünya basketbolunun vitrini konumunda olan NBA'de play-off heyecanı sürüyor.

Geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonluğun ardından bu yıl da en büyük adayı konumunda olan Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı play-off ilk turundaki rakibi Phoenix Suns'a geçit vermedi.

İlk tur ikinci maçında Paycom Center'da ağırladığı Suns karşısında zorlanmayan Oklahoma'da MVP adayı Shai Gilgeous-Alexander, 37 sayı, 9 asist, 1 top çalma ve 5 ribauntla takımını sırtladı.

Chet Holmgren pota altında devleşti...



Ev sahibi ekipte, bu yıl ilk kez All Star seçilen Chet Holmgren 19 sayı, 8 ribaund, 4 blok, üçüncü çeyrekte sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Jalen Williams 19 sayı, 1 ribaund, 4 asistle galibiyete katkı sağlayan oyuncular oldu.

Phoenix Suns'ta ise Dillon Brooks 30 sayı, 6 ribaund, Devin Booker 22 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve Jalen Green 21 sayı, 5 ribaund, 3 asist kaydetti.

Doğu'da Pistons, seriyi 1-1 yaptı...



Doğu Konferansı'nı zirvede tamamladıktan sonra play-off turunda Orlando Magic'le eşleşen Detroit Pistons, ilk maçın aksine bu kez hatat yapmadı.

ikinci maçta rakibini 98-83 yenen Detroit seriyi 1-1'e taşıdı.

Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, 11 asist, 1 top çalma, 1 blok, Tobias Harris 16 sayı, 1 asist, 2 top çalma, 2 blok, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Konuk Magic'te ise Jalen Suggs 19 sayı, 6 ribaund, 4 assit, Paolo Banchero 18 sayı, 6 ribaund, 8 asistle oynadı.