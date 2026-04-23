Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadele, 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta saat 20.00’de başlayacak.

Derbiyi Yasin Kol yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’de yeni hafta öncesinde görev alacak hakemleri açıkladı. Yapılan duyuruya göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi Yasin Kol yönetecek.

Özbek: ''TFF ile ilişkiler askıya alınmıştı''

Süper Lig’de pazar günü oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin hakeminin açıklanmasının ardından Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kulüp başkanı Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi

Galatasaray’ın kararına Fenerbahçe cephesinden sert bir yanıt geldi. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR’a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma “Sakın ha…” Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’… Sıra bu maçta mı?" ifadelerine yer verildi.