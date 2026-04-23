Son Mühür- Süper Lig'de son dört haftaya 4 puan önde giren Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanıyor.

Pazar akşamı Rams Park'ta oynanacak dev derbide merakla beklenen düdük çalacak isim de belli oldu.

MYK, Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi olarak Yasin Kol'u tercih etti.



Galatasaray kanadı tepkili...



Ligin ilk devresinde Kadıköy'de oynanan karşılaşmada yaşananlardan sonra Galatasaray kulubünün maçın hakemi Yasin Kol'a tepkisi çok sert olmuştu.

Bu hakem kollanıyor!



Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk,

Gabriel Sara'ya yapılan kırmızı kartlık harekete faul bile vermeyen Yasin Kol'a tepkisini,

"Bu hakem, birileri tarafından kollanıyor! Çok kötü bir hakem! FIFA kokartlı bir hakem gerekirken bu hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzereydi! Barış Alper'in ilk yarının sonundaki penaltısına bakmadı bile! İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya net kırmızı, dönüp bakmadı bile!" sözleriyle göstermişti.

TFF'yle ilişkilerimiz askıya alınmıştır...



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yasin Kol'un tercih edilmesinin ardından yaptığı açıklamada,

''“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” mesajı verdi.