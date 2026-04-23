Çeşme Belediyespor’u derinden üzen o talihsizlikten sonra, Teknik Direktör İbrahim Gören'den beklenen o güzel haber sonunda geldi. Spor dünyasının sevilen ismi İbrahim Hoca’nın antrenmanda yaşadığı sakatlık hepimizi endişelendirmişti ama ameliyat sonrası gelen haberler içleri rahatlattı.

Antrenman sahasında üzücü bir an

Haftaya biraz buruk başlanmıştı. Pazartesi günü rutin antrenman sırasında aşil tendonundan sakatlanan İbrahim Hoca, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sahadaki o anlar hem futbolcuları hem de teknik kadroyu fazlasıyla huzursuz etmişti.

Doktor açıkladı!

Neyse ki korkulan olmadı. Vakit kaybetmeden müdahale edilen teknik direktör İbrahim Hoca, başarılı bir operasyon geçirdi. Doktorların yaptığı açıklamaya göre ameliyat süreci gayet iyi sonuçlandı.

Çeşme Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Futbol Direktörü İbrahim Gören, pazartesi günü antrenmanda yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu aşil tendonundan yaralanmıştır. Başarılı geçen ameliyatı bugün gerçekleştirilmiş olup, sağlık durumu iyi ve süreci yakından takip edilmektedir. İbrahim hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz."