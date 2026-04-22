Galatasaray Gençlerbirliği maçı kupada heyecanın zirveye çıktığı bir eşleşme olarak futbolseverlerin takvimindeki yerini aldı. Grup aşamasını 12 puanla A Grubu lideri bitiren sarı-kırmızılılar, sahasındaki avantajı lehine çevirmek isterken 10 puanla çeyrek finale yükselen başkent ekibi ise deplasmanda sürpriz bir sonuca oynuyor.

Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı oynanacak çeyrek final mücadelesi RAMS Park'ta seyirci karşısına çıkacak. Başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak. Her iki ekip de yarı finale uzanan yolda üç puan hesabı yerine turu geçme hedefiyle sahada olacak. Galatasaray Okan Buruk yönetiminde kadrosunu koruyarak kupada ilerlemek isterken Gençlerbirliği teknik ekibi sürpriz bir sonuç için taktik planlarını tamamladı.

Galatasaray Gençlerbirliği canlı yayın hangi kanalda?

Kupa mücadelesi ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı hem televizyondan hem de dijital yayın platformları üzerinden ücretsiz takip edebilecek. Bu sayede geniş bir izleyici kitlesinin maça ulaşması sağlanacak.

Galatasaray Gençlerbirliği maçının hakemi kim?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek. Yardımcı hakemler koltuğunda Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy görev alacak. Kupada son sekiz eşleşmesinin en dikkat çekici karşılaşmasında hakem atamaları tamamlandı.

Galatasaray Gençlerbirliği muhtemel 11'ler

Sarı-kırmızılıların sahaya süreceği tahmini kadroda şu isimler var: Uğurcan, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, İlkay, Lang ve Icardi. Galatasaray'da hücum hattının Icardi öncülüğünde şekillenmesi bekleniyor. Orta sahada Lemina ve İlkay ikilisinin vereceği denge, kanatlardaki Sane ile Lang'ın bireysel performansıyla desteklenecek.

Gençlerbirliği cephesinde ise muhtemel 11 şu şekilde oluştu: Velho, Thalisson, Zuzek, Goutas, Hanousek, Dele-Bashiru, Koita, Oğulcan Ü., Göktan Gürpüz, Niang ve Tongya. Kırmızı-siyahlıların savunma hattını dört stoper ağırlıklı kurması ve kontra ataklarla sonuca gitmeye çalışması bekleniyor. Niang'ın forvet performansı ile Tongya'nın kanat etkinliği, başkent ekibinin en önemli kozları arasında.

Galatasaray için kupada hedef

Son yıllarda ligde şampiyonluk mücadelesinde öne çıkan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da vitrinine yeni bir kupa eklemek istiyor. Çeyrek final etabındaki bu karşılaşma, sarı-kırmızılılar açısından hem moral hem de motivasyon anlamında kritik bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor.