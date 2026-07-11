Son Mühür / Çeşme’nin Fahrettinpaşa Mahallesi muhtarı Rasim Özgül, ilçenin sokakları, evleri ve kent hafızasında yer eden değerlerini resmettiği ‘Muhtarın Fırçasından Çeşme’ isimli ilk kişisel suluboya sergisinin heyecanını yaşıyor. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kent Belleği Müzesi’nde sanatseverler ile buluşan sergi, 20 Eylül’e kadar misafirlerini ağırlayacak.

Çeşme’nin Fahrettinpaşa Mahallesi’nde dört dönemdir muhtarlık görevine devam eden Özgül, çocukluk ve gençlik yıllarından bu yana resim ve karikatürlerle ilgileniyor. Özellikle son dönemlerde suluboya tekniğiyle hazırladığı Çeşme sokakları ve evlerini konu alan eserleri oldukça beğeniliyor. Çeşme’de halk eğitim merkezindeki kurslara da katılarak sanatını geliştiren Rasim Özgül, eserlerinde yaşadığı kente duyduğu sevgi, özlem ve anılarını renklerle birlikte resimlerine yansıtıyor.

Gazeteci yazar Aksoy’dan sanata, sanatlı tebrik

Serginin ilk gününde eserleri inceleyen gazeteci-yazar Yaşar Aksoy, çalışmaları çok beğendiğini belirterek Rasim Özgül’ü kutladı. Serginin anı defterine Rasim Özgül için şu akrostiş şiiri yazdı:

“Rasim Kardeşime Sergisinde Akrostiş Şiir...

Ressam oldu dostumuz

Alnının akı ile yaşadı Çeşme’de

Sevildi, sevdi

İyi ki tanıdık Özgül Ailesi’ni...

Muhtarımıza sonsuz başarılar...”

Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici ile Edebiyat Dostları Derneği İzmir Şubesi ve Çeşme Temsilciliği üyeleri de sergiyi ilk ziyaret edenler arasında yer aldı.

Resim öğretmenine saygısını sundu

1975 yılında Çeşme’de açılan lisede öğrenim gördüğü dönemde ilk kez gerçek anlamda resim eğitimi alma fırsatı bulduğunu dile getiren Özgül, resim öğretmeni Serpil Atagöz’ün sanat yaşamında özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

“Değerli resim öğretmenim Serpil Atagöz, sanata, resme ve karikatüre bakış açımı değiştiren, ufkumu açan isim oldu” mesajı veren Özgül, “Kendisinin teşvikiyle amatör olarak yaptığım tabela çalışmalarımı profesyonel bir noktaya taşıdım ve uzun yıllar ‘Özgül Tabela’ adıyla Çeşme’ye hizmet verdim” diye konuştu.