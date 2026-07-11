İzmir Çeşme'de denizde hareketsiz bir halde olan 80 yaşındaki kadın, ekiplerin müdahalesine rağmen yaşamını yitirmiş bir halde kıyıya çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Hareketsiz halde fark edildi!

Olayın, Çeşme'nin Ilıca Halk Plajı'nda meydana geldiği öğrenildi. Denizde hareketsiz halde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ederek yardım çağrısında bulundu. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri intikal etti.

Hayatını kaybettiği belirlendi!

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan kadın kıyıya götürüldü. Olay yerinde hazır bir şekilde bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kimliği tespit edildi!

Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda yaşamını yitiren kişinin, Alaçatı Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Nesrin Karacabal (80) olduğu tespit edildi. Karacabal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

