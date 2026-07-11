Son Mühür / İzmir’e yaz geldi, akşamlar film keyfiyle şenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını sinema keyfiyle buluşturarak kentliye unutulmaz anlar armağan etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen ‘Gezici Açıkhava Film Günleri’ resmen başladı. Etkinlik ilk gösterimi için ise adres Karabağlar oldu. Karabağlar’daki Yurtoğlu Parkı’nda düzenlenen Açık Hava Film Günleri kapsamında ‘Bak Postacı Geliyor’ adlı film beyaz perdeye yansıtıldı.

İzmir’de ücretsiz sinema

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce yaz boyunca kentin farklı noktalarında düzenleyeceği Gezici Açıkhava Film Günleri, Karabağlar’daki gösterimiyle oldukça beğeni topladı. İzmirlileri yaz boyunca ücretsiz sinema keyfiyle buluşturmayı planlayan organizasyona ilgi de oldukça büyük oldu.

İlçe ilçe dolaşıp yaz akşamlarına renk katacak

Etkinliğin ilk durağı olan Karabağlar’daki Yurdoğlu Parkı’nda vatandaş bir araya geldi. Sinemaseverler, yönetmen Yüksel Aksu’nun ‘Bak Postacı Geliyor’ isimli filmi hep birlikte izledi. Gezici Açıkhava Film Günleri’nin önümüzdeki günlerde de İzmir’in farklı ilçelerinde dolaşıp sinemaseverler için ücretsiz film gösterimlerine devam edeceğinin bilgisi verildi.

Bak Postacı Geliyor!

Yönetmen ve senaristliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı Bak Postacı Geliyor isimli 2025 yapımı filminde başrolleri Ozan Akbaba, Deniz Barut, Müfit Kayacan paylaşıyor.