İzmir'in Çeşme ve Selçuk ilçelerinde serinlemek için denize giren iki kişi boğularak yaşamını yitirdi. Olaylarda 80 yaşındaki Nesrin Karacabal ile 22 yaşındaki Mehmet Durmuş hayatını kaybetti.

Ilıca Plajı'nda ilk müdahale yetersiz kaldı

İlk olay, dün saat 11.00 sularında Çeşme Ilıca Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren Nesrin Karacabal (80) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekiler ve Çeşme Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sudan çıkarılan Karacabal'a ilk müdahale sahilde gerçekleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı kadını ambulansla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karacabal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pamucak Sahili'nde akıntıya kapıldı

Aynı gün saat 20.00 sıralarında Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde ikinci ölümlü boğulma vakası yaşandı. İzmir'in Karabağlar ilçesinden yakınlarıyla beraber yüzmek için sahile gelen Mehmet Durmuş (22), denize girdikten kısa süre sonra akıntının etkisiyle sürüklenerek gözden kayboldu.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Durmuş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan genç, doktorların müdahalesine rağmen vefat etti.

Soruşturma başlatıldı

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kolluk kuvvetleri her iki vakayla ilgili tahkikat başlattı.