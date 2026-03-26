İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen dosyada, Muhittin Böcek’in iki şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya’da gözaltı, İstanbul’da işlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya’da yakalanan iki şüpheli, işlemleri için İstanbul’a getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli iddialara ilişkin ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Suçlamalar dikkat çekiyor

Soruşturma dosyasında yer alan suçlamalar arasında:

Suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği

İrtikap

Rüşvet

Nitelikli dolandırıcılık

Kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi

İhaleye fesat karıştırma

gibi ağır suç başlıklarının bulunduğu belirtildi.

Mahkeme kararı: Tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan iki isim, “rüşvet” suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma derinleşiyor

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceğini ifade ediyor.