İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen dosyada, Muhittin Böcek’in iki şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.
Antalya’da gözaltı, İstanbul’da işlem
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya’da yakalanan iki şüpheli, işlemleri için İstanbul’a getirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli iddialara ilişkin ifadelerinin alındığı öğrenildi.
Suçlamalar dikkat çekiyor
Soruşturma dosyasında yer alan suçlamalar arasında:
Suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği
İrtikap
Rüşvet
Nitelikli dolandırıcılık
Kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi
İhaleye fesat karıştırma
gibi ağır suç başlıklarının bulunduğu belirtildi.
Mahkeme kararı: Tutuklama
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan iki isim, “rüşvet” suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma derinleşiyor
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceğini ifade ediyor.