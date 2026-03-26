İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Başkan Muhittin Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

İki isim, savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından “rüşvet” suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Antalya’dan İstanbul’a getirildiler

Soruşturma kapsamında Antalya’da gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul’a getirildi.

Aydın Günaydın ve Özer Uygun’un, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde geceyi geçirdiği ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Adliye süreci başladı

Şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

Savcılık, iki isim hakkında “rüşvet” iddiası kapsamında tutuklama talebinde bulundu.

Hakimlikte yapılacak sorgunun ardından şüphelilerin adli durumunun netleşmesi bekleniyor.

Gözler hakimlik kararında

Aydın Günaydın ve Özer Uygun’un hakimlik sorgularının gün içinde başlaması beklenirken, verilecek karar soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyecek.

Yetkililer, dosya kapsamında incelemelerin sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtiyor.