Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da gerçekleştirilen Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı’nda alınan kararlardan bazılarının TBMM’de karşılık bulmasını değerlendirerek, önemli bir adım olduğunu savundu.

Yankı Bağcıoğlu: Devletin vefa sorumluluğunu güçlendirecek somut öneriler sunduk

TBMM’ye 18 kanun teklifi ve 6 soru önergesi taşıdıklarını aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “12-13 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Şehit Aileleri ve Gaziler (Kahramanlara Vefa) Çalıştayı, yalnızca bir toplantı değil; yıllardır çözüm bekleyen sorunlara karşı ortaya koyduğumuz kapsamlı bir iradenin ifadesiydi. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, dernek temsilcileri ve uzmanlarla birlikte hazırladığımız sonuç raporunda; hak kayıplarını giderecek, yaşam standartlarını yükseltecek ve devletin vefa sorumluluğunu güçlendirecek somut öneriler sunduk.

Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne toplam 18 kanun teklifi ve 6 soru önergesi taşıdık. Çünkü mesele, günü kurtaran adımlar değil; kalıcı ve bütüncül çözümler üretmektir. Son olarak hayata geçirilen, MSB şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarının atamalarına ilişkin düzenleme; uzun süredir savunduğumuz haklı taleplerin karşılık bulması açısından önemli ve yerinde bir adımdır. Bu düzenleme, sosyal devlet anlayışının gereği olarak değerlendirilmeli; yalnızca bir istihdam politikası değil, aynı zamanda vefa borcunun kurumsal bir yansıması olarak görülmelidir

Bu gelişme, çalıştayda dile getirdiğimiz önerilerin ne kadar somut ve uygulanabilir olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çünkü biz sadece eleştirmedik; çözüm ürettik, yol gösterdik, yapılması gerekenleri madde madde ortaya koyduk. Daha önce hayata geçirilen doğal gaz indirimi, üniversite sınavında ek puan ve kontenjan hakkı ile 25 yaşını aşmış şehit ve gazi çocuklarına dijital tanıtım kartı verilmesi yönündeki düzenlemeler de bu sürecin önemli kazanımlarıdır. Ancak açıkça ifade etmek gerekir ki bunlar yeterli değildir.” şeklinde konuştu.

“Çözüm bekleyen birçok başlık var”

Son olarak, çalıştay raporunda yer alan birçok başlığın hala çözüm beklediğini aktaran CHP’li Bağcıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:“ Çalıştay raporumuzda yer alan birçok başlık hâlâ çözüm beklemektedir. Er ve erbaş gazilerimizin emsal maaş talepleri, sağlık hizmetlerine erişim sorunları, protez ve rehabilitasyon destekleri, asker hastanelerinin yeniden açılması, sosyal hakların genişletilmesi ve terörle mücadelede yaralanmasına rağmen gazi statüsü verilmeyen kahramanlarımızın haklarının teslim edilmesi gibi temel meseleler hâlâ gündemdedir.

Bizim yaklaşımımız nettir: Kimden geldiğine bakmaksızın, şehit aileleri ve gazilerimizin yararına olan her düzenlemeyi destekleriz. Çünkü bu konu siyaset üstüdür. Vefa, partiler arası rekabetin değil; milletçe ortak sorumluluğumuzun konusudur. Ancak eksik kalan düzenlemeleri zamana yaymanın, ertelemenin hiçbir gerekçesi yoktur. Çünkü burada bekleyen her adım, geciken bir hakkın karşılığıdır. Kahramanlarımıza borcumuzu parça parça değil, bütüncül bir anlayışla ödemeliyiz. Atama düzenlemesi doğru bir başlangıçtır; fakat mücadele tamamlanmış değildir. Şimdi sıra, çalıştayda ortaya koyduğumuz tüm önerileri hayata geçirerek gerçek anlamda vefayı kurumsallaştırmaktadır.”