Son Mühür- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bugünlerde yalnız bugünü konuşamayız. Maziyi de konuşmalıyız. Bu mübarek toplantılarda kader daime müşterek kader içerisinde yoğurulmuştur.

Bahçeli'den 3 Mayıs mesajı

Bahçeli 3 mayıs milliyetçiler günü için, "Bahçeli önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz 3 mayıs milliyetçiler gününü göreceğiz.

Merhum Barış Manço'nun buyurun dostlar buyurun muhabbet duygusuyla büyük bir sentezdir bu millet. çünkü millet dediğimiz bu hakikat millet yasla yoğurulur neşeyle tamamlanır. işte 3 mayısı anlamlı kılan burada saklıdır. tarih içinde görünür hale geldiği kutlu bir yolun kanla yıkanmış taşlarıdır. Bizler Tunç yürekli Türleriz bu haykırış karakterdir. Zulümlere aldırış etmeyen fikrini söyleyen yiğitlerin hikayesidir. Türk Milliyetçiliği geçici heveslerin değildir. Bu nedenle 3 Mayıs şerefli bir hatıra olmanın da üstünde bir manaya sahiptir." dedi.

"Bu hareketin dayanağı büyük Türk Milletidir. MHP ayaktaysa kimse çiğnenemeyecek bayrağı indirilemeyecek ezası susturulamayacaktır. Bugün aynı ülkeye gönül vermiş arkadaşlarımızın farklı mecralara savrulmuş olması ne büyük zorlukların olduğunu gösterir. Bugün Türk dünyası yeniden toparlanıyorsa önümüzde yeni bir safa açılmış olacaktır. Herkes o aynada kendine şu soruyu sormak mecburiyetindedir bu dava benim için sözden mi ibarettir? Unutmayalım ki bu dava taşıyanların davasıdır. Yorulup kenarı çekilenlere sözümüz yoktur. Bu vesileyle 82 sene öncesinin heyecanıyla ülküdaşlarımın 3 mayıs milliyetçiler gününü kutluyorum"

Terörsüz Türkiye hatırlatması

Kerkük'te yaşananlara da değinerek Türkiye'nin Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bahçeli, "Kerkük Türkmenlerinin uzun süredir maruz bırakıldığı nice Türkmen ocağı söndürülmüştür. Baskı artmış iman bükülmemiştir. İmkanlar daralmış fakat şiraze kaybı olmamıştır. Şehirde yükselen kardeşlik vurgusu herkesin hukukunu taşıyan ama Türkmen varlığını da temsil eden dengenin müjdesidir.

Nasıl ki Türkiye'de terörsüz Türkiye hedefiyse Kerkük'teki de öyledir. Bizim muradımız terörden arınmış bir Türkiye'de huzurun kök saldığı bölge iklimidir." diye konuştu.

"Irak'la dostluğumuz iyi niyet beyanlarıyla kalmamalı"

Bahçeli, "Irak bizim için sıradan bir komşu ülke değildir. Ortak tarihimizin ticaret yollarımızın canlı zeminidir. Iğrak'ta huzur güçlendikçe Türkiye'nin güney hattı rahatlar. Bu nedenle Türkiye'nin Irak siyaseti yalnız kriz başlıklarına sıkıştırılamaz. Kerkük ise bu büyük resmin en hassas başlığıdır. Türkiye ile Irak birlikte hareket ettikçe refah ve ehemmiyet kapısına dönüşür. Önümüzde başka bir cephe daha vardır" diye Irak'ın önemine dikkat çekti.

Avrupa'ya sitem

Avrupa'nın Türkiye'ye karşı iletişimine değinen Bahçeli, "Biz kökleri Asya'nın derinliklerine inen gölgesi Afrika'ya düşen Türkiye Cumhuriyetiyiz, bize dar bir yer göstermeye çalışanlar büyük milletlerin haritalarıyla anlaşamayacaklarını anlayanlardır. Türkiye dosttur. Türkiye yalnız rahat günlerin devleti değildir. acı eşiği yüksektir. Bizim serin kanlılığımız tereddüt perdesi sanılamaz. Türkiye'yi hafife alanlar çoğu aman onun sessizliğini yanlış okumuştur. Türkiye'nin sessizliği boşluk sessizliği değildir. Kontrollü gücün sessizliğidir. Türkiye'nin Rusya ile Çin ile hangi ölçüde hangi derinlikte ilişki kuracağına karar veremez buna ancak devlet aklı karar verir. Avrupa Türkiyesiz yapamaz enerjide yapamaz göç yönetiminde yapamaz. Türkiye Avrupasız bir tarihtir. Avrupa bu hadsizlikletle yüzleşsin. Türkiye'ye karşı kurduğu dili rasyonelite ile belirlesin.