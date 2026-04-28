İddiaya göre, otelde konaklayan bir şahsın nerede olduğunu takip eden husumetlisi, farklı bir yöntem tercih etti. Yabancı bir hat üzerinden şahsın ismiyle Arnavutköy’deki tüm restoranlara sipariş verildi. Kısa süre içinde otelin önüne gelen kuryeler, siparişlerin reddedilmesiyle neye uğradıklarını şaşırdı.

Olayın perde arkasında, taraflar arasında 3 yıldır süren bir mahkeme süreci ve bitmeyen bir husumet olduğu iddia ediliyor.

"Merak edip otele gittim"

Olaydan etkilenen esnaflardan biri olan restoran işletmecisi Savaş Öztürk yaşadığı olayı, "Siparişi hazırlayıp kuryeyi gönderdik. Kurye beni arayıp otelde bu isimde birinin kaldığını ancak siparişi vermediğini söyledi. Ben de siparişleri geri getirmesini istedim.

Bu sırada bana, otelde çok sayıda polis olduğunu ve bizim gibi yaklaşık 20 restoranın daha aynı adrese sipariş getirdiğini söyledi. Bunun üzerine merak edip otele gittim. Gerçekten birçok restorandan sipariş gelmişti." diyerek anlattı.

"En pahalısından söylemiş"

Siparişi söyleyen kişinin özellikle maliyeti yüksek ürünleri seçtiğini dile geitren Öztürk, "Biz de 10 tane kavurmalı kaşarlı pide hazırladık.

Yaklaşık 5 bin 500 liralık siparişti. Bir de en pahalısından söylemiş; hani yanlış anlamayın kavurmanın kilosu kaç para ortada.

Ben 2 tanesini otelde çalışan çocuğa verdim, kalanını dağıttım ve en son 3 pideyi kendim gelip sinirle yedim burada. Bu durum bizi gerçekten üzdü. Daha önce de benzer olaylar yaşadık, ne yapacağımızı bilemiyoruz." dedi.

İnceleme başlatıldı

Esnafın mağduriyetine sebep olan "siparişli taciz" olayıyla ilgili daha önce de benzer şikayetlerin yapıldığı belirlendi. Emniyet güçleri, konuya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.