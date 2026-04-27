Olay, 21 Nisan saat 10.50 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; Aybastı Belediyesi'ne gelen Yusuf Doğan, belediye başkanı sekreteri Adem Demirkale ile bir süre görüştü. Tartışmanın ardından yanındaki satırı çıkaran Doğan, Demirkale’nin başına iki darbe indirdi. O sırada Demirkale ve çevredeki belediye personeli hızla müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Kanlar içinde kalan Demirkale, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Fatsa’daki bir hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

Görüntüler ortaya çıktı

Dehşet anları, belediyenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Yusuf Doğan’ın sekreterlik odasına girdiği, kısa bir süre sonra ceketine gizlediği satırı çıkararak Demirkale’nin başına iki sert darbe vurduğu görülüyor. Kayıtlarda ayrıca, çevredekilerin araya girerek saldırganı ikna etmeye çalıştığı ve yoğun çaba sonucunda elindeki satırı güçlükle alabildiği anlar da tüm çıplaklığıyla yer alıyor.

Tutuklandı

Diğer taraftan, saldırı sonrası emniyet güçlerine teslim edilen Yusuf Doğan, polisteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.