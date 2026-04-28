Levent’teki polis noktasına yönelik yapılan saldırıyla ilgili hukuki süreçte yeni bir gelişme meydana geldi. Çatışmada yaralı olarak yakalanan teröristlerden Ahmet İmrak, tedavi sürecinin bitmesinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Yaralı terörist taburcu edildi

7 Nisan tarihinde Beşiktaş'ta polis ekiplerini hedef alan saldırının sonrasında çıkan çatışmada, saldırganlardan biri ölü ele geçirilmiş, Ahmet İmrak ve Onur Çelik ise yaralı olarak yakalanmıştı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ahmet İmrak, doktorların onay vermesiyle beraber İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sorguya alındı.

Sorgusu bitince adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri biten İmrak, geniş güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan zanlı, "terör örgütü üyeliği" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" gibi ağır suçlamalarla tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

13 şüpheli tutuklanmıştı

Saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 18 şüpheliden 13’ü daha önce çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Diğer yaralı saldırgan Onur Çelik de taburcu olduktan sonra tutuklanmıştı. Ahmet İmrak’ın da sevk edildiği hakimlikçe tutuklanması kapsamında, soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 15’e çıkacak.

Ne olmuştu?

Nisan ayının ilk haftasında Levent'te bulunan polis kontrol noktasına gerçekleşen silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralanmış, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle kısa süreli bir çatışma meydana gelmişti. Olay yerinden kaçmaya çalışan teröristler, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.