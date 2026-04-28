Son Mühür - Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kısa süre arayla iki deprem meydana geldi. İlk sarsıntı 3,9 büyüklüğünde kaydedilirken, yaklaşık bir dakika sonra 4,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Art arda gerçekleşen depremler yalnızca Malatya’da değil, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi. Yaşanan hareketlilik, bölgede endişeye neden olurken gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi.

Battalgazi fayında hareketlilik

Jeolog Şener Üşümezsoy, yaptığı açıklamada 2020 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ana fay hattı boyunca ilerlemediğini belirtti. Üşümezsoy, söz konusu sarsıntının kuzeyde yer alan ikinci bir kırık zonu olan Battalgazi fayına doğru sıçrayarak bölgede farklı bir hareketlilik oluşturduğunu ifade etti.

Battalgazi’de yaşanan depremlerin, 2020 yılında Sivrice’de meydana gelen depremin ardından tetiklenen sarsıntılar olduğuna işaret eden Şener Üşümezsoy, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“2020 yılında Sivrice’de olan depremin en batıya doğru uzanan kesimi Pütürge’de sonlandı. Stres o hat boyunca ilerlemedi, onun kuzeyindeki Battalgazi hattında yer alan ikinci faya sıçradı. Sivrice depreminin etkisinin yüklendiği hat boyunca paralel uzanan kuzeydeki bu ikinci fay, Battalgazi üzerinden Malatya’ya doğru devam ediyor ve depremler bu hatta meydana geliyor.''

''Yeşilyurt'taki depremler...''

''Bu depremler ana faydan kaynaklanan büyük depremler değildir. Bu bölgede zaten süregelen bir depremsellik söz konusu. 6 Kasım’dan sonra Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen depremler de bu sürecin parçasıdır.

6 Şubat depremlerini işaret etti

''Sivrice depreminin ana hattı Pütürge-Çelikhan doğrultusunda ilerlerken, bu depremler onun kuzeyinde yer alan ikinci bir fay hattında oluşuyor. 2020’den bu yana bu hatta devam eden bir depremsellik var, yeni bir durum söz konusu değil. Bu depremler Sivrice depreminin tetiklediği depremlerdir. Ayrıca 6 Şubat depremleriyle de doğrudan bağlantılı değildir.”