Son Mühür- İzmir programının ilk durağı olan Bayraklı'da, Bayraklı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nin açılış törenine ve yeni araç filosu tanıtımına katılan Özgür Özel, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı hedef aldı.

Yazıklar olsun...



İzmir'de AK Partili İnan'a yüklenen Özel,

''Bu kente birisi taş üstüne taş koyacak baş destekçisi oldum. Adam gelmiş iktidar partisinde hasbelkader görevlere gelmiş oradaki gücünü bu şehirdeki hizmetleri durdurmaya harcıyor, bu şehrin aleyhine kullanıyor. Böyle yapanlara yazıklar olsun'' ifadeleriyle Eyyüp Kadir İnan'a göndermede bulundu.

Bizi kendinle karıştırma...



Özgür Özel'in açıklamalarına Eyyüp Kadir İnan'ın cevabı gecikmedi.

''Sayın Özgür Özel; benim siyasi geçmişimde 'hasbelkader' tek bir an yoktur ama senin genel başkanlığın rüşvet ve delege borsasıyla şaibelidir.

Bizi kendinle karıştırma!' diyen İnan,

''Bize iftira atmadan önce; dönüp orada oturan protokole, o büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına destek görüp görmediklerini sor.

Sana gerçeği söylemiyorlarsa, aranızdaki iletişim dağınıklığını biz toparlayacak değiliz.

WhatsApp’tan arkadaşlarına küfürler saydıracağına, git kendi başkanlarından doğru bilgi al.

Onları kendinden ve rüşvetçi arkadaşlarından uzak tut da biraz iş üretsinler.

Senin hezeyanların ve iftiraların yüzünden biz İzmir için çalışmaktan geri durmayız.

Duruşumuz nettir: İzmir için taş üstüne taş koyan herkesin emrindeyiz'' mesajı verdi.

