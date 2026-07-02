Göztepe, Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını kesintisiz sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, yeni dönem öncesi eksiklerini kapatmak ve fiziksel gücünü en üst seviyeye çıkarmak amacıyla çalışmalarına hız verdi. Takım, bu kapsamda İzmir'deki ana üssü olan Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplandı. Antrenmanlar, teknik direktör Stanimir Stoilov liderliğinde, yoğun bir program dahilinde yürütülüyor.

Sezon öncesi kamp döneminin bu etabında teknik heyet, futbolcuların hem fiziksel hem de taktiksel kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Urla'da yoğun taktik ve pas trafiği

Sarı-kırmızılı futbolcular, yeşil sahaya ilk olarak ısınma hareketleriyle adım attı. Bu bölümün hemen ardından teknik direktör Stanimir Stoilov, oyuncularını pas organizasyonları için saha merkezine topladı. Takım içi yardımlaşmayı ve dar alanda hızlı karar verme yeteneğini geliştiren pas istasyonlarında, oyuncuların sergilediği hırslı performans dikkat çekti.

Bulgar teknik adam, oyun şablonunu oturtmak adına saha içindeki dizilişleri ve pas koordinasyonunu yakından takip etti. Teknik heyet, yeni sezonda topa daha fazla sahip olan ve oyunu yönlendiren bir takım kimliği ortaya koymak istiyor.

Zorlu dayanıklılık testi

Antrenmanın ana bölümünde ise futbolcuları yüksek tempolu bir atletik performans programı karşıladı. Teknik kadro, oyuncuların maç kondisyonunu yukarı çekmek amacıyla dayanıklılık koşularına ağırlık verdi.

İdmanın son aşamasında ise hücum varyasyonlarına geçildi. Kanat organizasyonlarının ardından ceza sahası dışından ve içinden yapılan şut çalışmalarıyla antrenman noktalandı.