Muğla ve ilçelerinde gökyüzü tutkunları, 2026 yılının en önemli astronomik olaylarından biri olan “Kanlı Ay” tutulmasını büyük bir heyecanla izledi. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde ortaya çıkan kızıl tonlar, şehrin sokak ışıklarıyla birleşerek vatandaşlara görsel bir şölen sundu.

Akşam saatlerinde gözlemlenen tutulma, bilimsel adıyla “Tam Ay Tutulması”, Muğla semalarında çıplak gözle net bir şekilde takip edildi. Güneş ışınlarının Dünya atmosferinden geçip kırılmasıyla Ay yüzeyine yansıyan bakır ve kırmızı tonlar, şehrin tarihi ve modern mimarisiyle birleşince ortaya büyüleyici manzaralar çıktı.

Tutulmanın en belirgin anlarında gökyüzündeki kızıllık, Muğla’nın silüetiyle bütünleşerek hem amatör astronomları hem de vatandaşları büyüledi. Gökyüzünü izleyenler, bu nadir doğa olayını fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı ve unutulmaz anlar yaşadı.

Bu “Kanlı Ay” tutulması, Muğla’da gökyüzü gözlemi meraklıları için yılın kaçırılmaması gereken etkinliği olarak kayıtlara geçti.