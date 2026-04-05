Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sanat ile toplumsal farkındalık bir araya geldi. Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilen programda, kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çekilirken, aynı zamanda İtalyan kültürü tanıtıldı. Etkinlik, yerel yöneticiler ve uluslararası temsilcilerin katılımıyla geniş ilgi gördü.

“Kırmızı Bank” farkındalık projesi hayata geçirildi

Program kapsamında, kadına yönelik şiddete karşı dünya genelinde sembol haline gelen “Kırmızı Bank” (La Panchina Rossa) uygulaması Marmaris’te hayata geçirildi. Acar Ünlü ve Daniele Bianchi ile birlikte davetliler, iki bankı kırmızıya boyadı. Hazırlanan bankların, şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların anısını yaşatmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kentin farklı noktalarına yerleştirileceği açıklandı.

İtalya’nın renkli karnavalları sergide buluştu

Etkinlikte ayrıca fotoğraf sanatçısı Orçun Masatçı’nın “Carnevali D’Italia” adlı sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, İtalya’nın farklı şehirlerinde düzenlenen karnavallardan kareler yer aldı. Maskeler, kostümler ve geleneksel unsurlar ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

“Sanat birleştirici bir güç”

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, etkinlikte yaptığı konuşmada sanatın toplumsal etkisine dikkat çekti. Ünlü, bu tür organizasyonların hem farkındalık oluşturduğunu hem de kültürler arası etkileşimi güçlendirdiğini belirterek benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Sergi 10 Nisan’a kadar açık

Açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. “Carnevali D’Italia” sergisinin 10 Nisan tarihine kadar ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.