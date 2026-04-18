Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü müzisyen Rıza Tamer Şişman, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde sevenlerinin yoğun katıldığı bir cenaze merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı.
Gözyaşlarıyla defnedildi
2004 yılında yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer Şişman'ın Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman, kardeşi Rıfat Şişman ve sevenlerinin yanı sıra sanat camiasından bilinen isimler de katıldı.
Sevgül Dalbudak, tabut başında gözyaşları içinde "Gel annem" diyerek feryat ederek, üzüntüsünü dile getirdi. Sevenleri de gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından ikindi namazını müteakip Şişman'ın cenazesi dualar eşliğinde Akyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Yakın dostları cenazeye katıldı
Ünlü müzisyen Rıza Tamer Şişman'ın 21 Nisan'daki doğum gününde İstanbul'da ödül törenine katılmak üzere gitmeyi planladığı öğrenilirken, ödül töreninin ardından arkadaşlarının kendisine sürpriz doğum günü kutlaması hazırladığı vurgulandı. Ancak acı haber sonrası kutlama için hazırlık yapan yakın dostları Muğla'ya gelerek cenaze törenine katıldı.