Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslarası İzmir Politikaları Çalıştayı’nın açılışı, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen UCLG Başkanlar Oturumu’na ise Eski Kültür Bakanı Dr. Burhan Suat Çağlayan moderatör olarak katıldı. Oturumda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı Cemil Tugay ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Ahmet Aras yer aldı

“Yerel yönetimlerin kendi kararlarını alabilmesinin önü açılmalı”

UCLG başkanlar oturumunda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Ahmet Aras, “ Özellikle son yıllarda kentlerin önemi arttı. Ulusal politikalar halkların ihtiyacını yeteri kadar karşılayamıyor. Hükümetlerin toptancı, popülist yaklaşımları, kentlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi zarar da verebiliyor. En basiti enerji politikaları. Kentler kendi politikalarını oluşturmak zorunda. Her kentin kendine ait dinamikleri var. Biz yerel yönetimin bu yüzden kendi kararlarını alabilmesini savunuyoruz. Serzenişlerimiz o yüzden. Yerel yönetimlerin kendi kararlarını alabilmesinin önü açılmalı, finansman desteği alabilmesini söylüyoruz. Şehir planlamasından, mimari kültüre kadar, kentler kendi politikalarını alabilmeli” dedi.

“Yetki karmaşası almış gidiyor”

Kültür politikasında yetki karmaşasının olduğunu, belediye başkanlarının başkanlık edebileceğini söyleyen Aras, “Ben Muğla’dan geliyorum. Muğla Likya uygarlığının tam da merkezi. Buralarda tarihi birikim, bellek var. Biz bütün politikalarımızı bu belleğe oturtarak oluşturmamız gerekiyor. Kentlerde kültürle ilgilenen Merkezi hükümetin taşra temsilcileri var. Belediyenin kurduğu iştirakler var. Bunların hepsi kent için çalışıyor ama orada eş güdüm uyum çoğu zaman zor kuruluyor. Ortaya bir kakafoni çıkıyor. Kentlerdeki kültürel faaliyetler anlamında karar veren inisiyatiflerin eş güdüm halinde bir araya gelmesi ve karar almasını birinci şart olarak görüyorum. Yetki karmaşası almış gidiyor. Eş güdümü sağlamak zorundayız diye düşünüyorum. Biz yerel yönetimler başkanlık edebiliriz diye düşünüyorum. Yerel yönetim demokrasinin de ilk basamakları, halkla birebir temas kurabilen. Kültür kültürdür, kültürün içine siyaset karıştırılamaz. Öğrenilmiş, var olmuş bir gerçektir, kültür. Kültür siyasete göre şekillenemez. Halkın var ettiği bir şeydir. Kentte politikaları planlarla oluşturuyoruz” dedi.

“Her belediye başkanı ufkuna göre kültür politikası oluşturuyor”

Belediye başkanlarının 5 yılda bir ufkuna göre kültür politikası oluşturduğu söyleyen Aras, “Bana göre kent kültür planı, mastır oluşturulmalı diye düşünüyorum. Kültür politikasına özellikle akademi katılmalı. Konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları da dahil olmak zorunda. Katılımcı, kapsayıcı bir politika kapsamı gerekli olan budur. Biz belediye başkanının ufkuna göre kültür politikası oluşturuyoruz. Bir kişi geliyor senfoni seviyor oraya yatırım yapıyor, diğer başkan seçiliyor o da halk müziği seviyor. 5 yıllık görev süresinde çok değişkenlik yaşanıyor. O kentin sosyolojik yapısı, bizim kentlerimiz çok kültürlü yapısı. Kopya işler de yapılıyor. Orada tuttu, burada da olsun. Bu arada rant peşinde olanlar da oluyor. Bakıyorsun işin arkasında faklı niyetler var. Belediyelerde kullanılıyor” diye konuştu.

“Saatlik konserler bir ara furya oldu. Soruşturmalar falan yaşanmıştı…”

Saatlik yapılan konserlere ayrılan maddi tutarın kültür politikasına ayrılması gerektiğini söyleyen Aras, “Belediyeler kolaylaştırıcı olmalı. İşin uzmanlarının oluşturduğu bir topluluk varsa ben nasıl yöntem uygulanacağını, kimlerin geleceğini bilemem ki. Sadece belediye başkanı olarak iş kolaylaştırabiliriz. Neye, ne kadar alan açılmalı, ne kadar destek olunmalı, kente ne kadar faydası var ölçülmeli. Saatlik konserler vs. Bir ara furya oldu. Soruşturmalar yaşanmıştı. Konsere gelen geçer bir sanatçı 50 bin liradan aşağı çıkmıyor. O miktar belki de sürdürülebilir bir kültür politikasına ayrılabilir” dedi.