Türkiye, sunduğu cazip imkanlar ve uygun maliyetlerle bu yıl da uluslararası arenada en çok tercih edilen destinasyonların başında geliyor. Ulaşım ve konaklama masraflarının diğer ülkelere kıyasla oldukça erişilebilir olması, özellikle Avrupa'dan gelen ziyaretçi akınını hızlandırdı. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte güney sahillerindeki havaalanlarında olağanüstü bir yoğunluk göze çarpıyor. Erken rezervasyon döneminin sunduğu avantajları değerlendiren tatilciler, aylar öncesinden otelleri doldurmaya başladı. Sektör temsilcileri sahada oluşan bu tabloyu, yaklaşan yaz sezonu için kırılacak tarihi bir rekorun ilk ayak sesleri olarak değerlendiriyor.

12 BİN LİRAYA BİR HAFTA KONAKLAMA FIRSATI

Ekonomim gazetesinden Mehmet Doğan Erdoğan'ın verilerine göre, uçuş ve konaklamayı bir araya getiren bütçe dostu paketler büyük rağbet görüyor. Tur operatörlerinin hazırladığı yurt dışı kampanyalarında, nisan ayı çıkışlı yedi gecelik Marmaris tatilleri kişi başı 12 bin 850 lira seviyelerinden alıcı buluyor. Benzer şekilde Dalaman bölgesinde kahvaltı dahil sunulan bir haftalık paketlerin fiyatı ise 12 bin 970 lira bandında seyrediyor. Sunulan bu uygun maliyetli fırsatlar sayesinde, ülkeye giriş yapan ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde on altılık net bir artış yakalandı.

UÇUŞ MALİYETLERİ BİN LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Havayolu şirketlerinin uyguladığı esnek fiyat politikaları da bu yoğun ilginin temel nedenleri arasında yer alıyor. Uçuş platformlarına yansıyan güncel verilere bakıldığında, Londra çıkışlı ve Türkiye varışlı biletlerin oldukça düşük seviyelerde olduğu görülüyor. Özellikle nisan ayında İngiltere'den Bodrum'a düzenlenen seferlerde bilet fiyatları 910 liraya kadar gerileyerek en ucuz tek yön ulaşım imkanı olarak öne çıkıyor. Diğer popüler rotalarda ise biletler Dalaman için 1.700, Antalya için 1.800 ve İzmir için 2.450 lira civarında seyrediyor.

GÜNEY SAHİLLERİNDE ERKEN SEZON YOĞUNLUĞU

Cazip konaklama paketleri ve ulaşım kolaylığı, havalimanlarındaki yolcu trafiğini şimdiden zirveye taşıdı. İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum'daki terminallerde gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl dört milyonu aşkın İngiliz misafiri ağırlayan tatil yöreleri, bu senenin ilk çeyreğindeki rakamlarla turizmde yepyeni bir eşiğin aşılacağını gösteriyor. Özellikle Bodrum bölgesi, gelen yoğun taleple birlikte şimdiden tam kapasiteye yaklaşmış durumda.

LÜKS SEÇENEKLER DE YOK SATIYOR

Sadece ekonomik tatil arayışında olanlar değil, üst düzey konfor talep eden kitleler de tercihlerini Türkiye'den yana kullanıyor. Akdeniz kıyılarının önemli golf merkezlerinden Belek'te, yedi gecelik her şey dahil konaklama seçenekleri kişi başı 50 bin 730 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Daha prestijli tesislerde, özel golf turnuvalarının da eklendiği ultra lüks paketlerde bu rakam kişi başı 151 bin 500 liraya kadar tırmanıyor. Hem standart hem de premium hizmet arayanlar için oluşturulan bu geniş yelpaze, sahillerdeki turizm canlılığını en üst seviyeye çıkarıyor.