Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), il genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dalaman ilçesinde yürütülen projeyle, hem teknik ömrünü tamamlayan hatlar yenilendi hem de uzun süredir yaşanan erişim ve basınç sorunlarına çözüm getirildi.

Dalaman’da 3,8 kilometrelik hat yenilendi

MUSKİ ekipleri, Dalaman’ın Şerefler Mahallesi Kırcagedire mevkiinde bulunan içme suyu isale hattında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Toplam 3 bin 800 metrelik hat, modern altyapı standartlarına uygun şekilde yenilenirken, hattın güzergâhı da değiştirilerek kamuya ait alana taşındı.

Bu değişiklikle birlikte, daha önce özel mülkiyet sınırları içerisinde kalan hat nedeniyle yaşanan müdahale zorluklarının da önüne geçildi.

Basınç ve kapasite sorunlarına kalıcı çözüm

Yetkililer, yenilenen hattın sadece fiziksel bir değişim olmadığını, aynı zamanda teknik kapasiteyi de artırdığını belirtti. Eski hattın çap yetersizliği nedeniyle yaşanan basınç düşüklüğü ve su kesintilerinin, yeni sistemle birlikte ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yapılan düzenlemeyle birlikte suyun debisi dengelenirken, mahallede daha kesintisiz ve sağlıklı su temini sağlanması amaçlanıyor.

Kayıp-kaçak oranı düşecek

Projenin önemli kazanımlarından biri de su kayıp ve kaçaklarının azaltılması olacak. Yenilenen altyapı sayesinde hem suyun daha verimli kullanılması sağlanacak hem de arıza kaynaklı su kayıpları minimize edilecek.

Ayrıca bakım ve onarım süreçlerinin daha hızlı ve kontrollü şekilde yürütülmesi mümkün hale gelecek.

Yol çalışmalarıyla eş zamanlı ilerliyor

MUSKİ tarafından yürütülen çalışmaların, Dalaman Belediyesi’nin bölgede gerçekleştireceği yol düzenleme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak planlandığı belirtildi. Bu sayede hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarının koordineli şekilde tamamlanması hedefleniyor.

“Kesintisiz hizmet hedefiyle çalışıyoruz”

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların Muğla genelinde altyapıyı güçlendirme hedefi doğrultusunda sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak için yatırımların aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Dalaman’da modern altyapı dönemi

Hayata geçirilen bu proje ile Şerefler Mahallesi’nde uzun yıllar hizmet verecek sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı oluşturulurken, bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması da hedefleniyor.