Muğla’nın Menteşe ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, hakkında kesinleşmiş 33 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalandığı öğrenildi.
Uzun süredir arandığı belirtilen D.A.’nın çeşitli suçlardan toplam 26 ayrı dosyadan kaydının bulunduğu ifade edildi.
Polis ekipleri tarafından yeri tespit edildi!
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde firari hükümlünün Menteşe ilçesinde bulunduğu belirlendi.
Teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye basıldı.
Operasyonla birlikte gözaltına alındı!
Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda D.A. yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü adliyeye sevk edildi.
Adliyedeki işlemleri de tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.