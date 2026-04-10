ÖSYM tarafından 1 Mart'ta düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) sonuçları açıklandıktan sonra, gözler harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına giriş için en kritik viraj olan tercih sürecine çevrildi. Sınavdan aldıkları puanları öğrenen ve hayallerindeki üniformayı giymek için gün sayan gençler, Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu takvim doğrultusunda listelerini oluşturuyor. Ancak belirlenen sürenin giderek daralması, tercihini son günlere bırakan adayları hızlandırdı. Olası bir sistem yoğunluğuna takılmamak ve hata yapmamak için doğru adımları atmak şart. Peki, tercih işlemleri tam olarak hangi gün sona eriyor ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK, SON GÜN HANGİ TARİH?

Adayların arama motorlarında en çok sorguladığı konuların başında, tercih sisteminin ne zaman kapanacağı geliyor. Milli Savunma Üniversitesi, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla tercih sürecinin 25 Mart 2026 tarihinde başladığını hatırlattı. Sisteme giriş yaparak hayallerindeki okulları listelemek isteyen adaylar için tanınan süre ise 24 Nisan 2026 tarihinde resmen sona eriyor. Bu tarihten sonra ek bir süre verilmeyeceği ve sisteme giriş yapılamayacağı için adayların işlemlerini son dakikaya bırakmaması büyük önem taşıyor. Merakla beklenen yerleştirme sonuçlarının ise haziran ayının ortalarında kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

PERSONELTEMİN MSB MSÜ TERCİH EKRANINA NASIL GİRİLİR?

Tercihlerin nasıl ve nereden yapılacağı da özellikle ilk kez başvuru yapan adaylar için önemli bir soru işareti. Bu aşamada ÖSYM'nin klasik sistemi yerine Milli Savunma Bakanlığı'nın kendi altyapısı kullanılıyor. Adayların tercih işlemlerini gerçekleştirebilmesi için internet tarayıcılarından doğrudan "personeltemin.msb.gov.tr" adresine giriş yapması gerekiyor. Sisteme e-Devlet şifresi ile güvenli bir şekilde girdikten sonra, sayfadaki yönlendirmeleri takip ederek okul sıralamanızı kolayca yapabilirsiniz.

MSÜ TERCİHİ YAPARKEN HANGİ TABAN PUANLARA BAKILACAK?

2026 yılına ait kesin taban ve tavan puanlar, ancak tüm yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra netlik kazanacak. Bu yüzden tercih listenizi hazırlarken geçtiğimiz yılın (2025) taban puanlarını referans almanız, doğru bir strateji kurmanız için en sağlıklı yöntem.

İşte tercihlerinizi şekillendirirken dikkat etmeniz gereken 2025 yılı taban puanları:

Hava Harp Okulu (Sayısal Puan): Erkek adaylar için 340,299 / Kadın adaylar için 363,384

Deniz ve Kara Harp Okulu (Sayısal Puan): Erkek adaylar için 287,917 / Kadın adaylar için 355,608

Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık Puanı): Erkek adaylar için 288,102 / Kadın adaylar için 362,434

Astsubay MYO (Genel Puan): Erkek adaylar için 252,169 / Kadın adaylar için 327,919