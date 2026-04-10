Öğrenciler, veliler ve hafta sonu rotasını belirlemek isteyen vatandaşlar için sınav takvimleri büyük önem taşıyor. 11-12 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri için ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak sınavların detayları netleşti. Eğitim ve mesleki kariyerlerini doğrudan etkileyecek bu kritik oturumlar için binlerce aday sabahın erken saatlerinde yollara düşecek. Peki, bu hafta sonu okullarda hangi sınavların heyecanı yaşanacak? Öğrenciler sınav giriş belgelerine nereden ve nasıl ulaşacak?

11-12 NİSAN HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Hafta sonu sınav programı, ÖSYM'nin resmi takvimiyle kamuoyuna duyuruldu. Bu hafta sonunun en büyük ve en önemli sınav maratonu 12 Nisan Pazar günü yaşanacak. ÖSYM tarafından organize edilen 2026-TR-YÖS/1 (Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı), pazar sabahı geniş bir katılımla gerçekleştirilecek. Yurt dışından gelerek Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmek isteyen binlerce üniversite adayı, hayallerindeki bölüme yerleşebilmek için bu kritik sınavda ter dökecek.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI, GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Arama motorlarında sıkça sorgulanan bir diğer konu ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları. AÖF Bahar Dönemi ara sınavları, geçtiğimiz hafta sonu olan 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde başarıyla tamamlandı. Ancak AÖF sistemine yeni dahil olan ve gelecek sınavlar için "Sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusuna yanıt arayan öğrenciler için adımlar oldukça basit. AÖF sınavlarına girecek adayların yanlarında bulundurması zorunlu olan bu belgeyi almak için şu yolu izlemesi gerekiyor:

Öncelikle AÖF Öğrenci Otomasyonu (aosogrenci.anadolu.edu.tr) resmi web adresine giriş yapın.

Sisteme e-Devlet şifrenizle veya size verilen öğrenci bilgilerinizle güvenli giriş sağlayın.

Ana menü üzerinde yer alan “Sınav İşlemleri” sekmesine tıklayın ve ardından “Sınav Giriş Belgesi” seçeneğini bulun.

Ekranda beliren evrakın çıktısını siyah-beyaz veya renkli olarak alabilirsiniz. (Çıktı üzerinde fotoğrafınızın net ve görünür olduğundan emin olmayı unutmayın.)