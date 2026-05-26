Son Mühür - AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz ve Çukurova havzasında tedirginlik yaratan yeni bir deprem hareketliliğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.44'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı belirlenirken, Kandilli Rasathanesi ise aynı sarsıntının merkez üssünü Adana'nın Feke ilçesi (Akoluk) olarak saptayarak büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5 kilometre olarak paylaştı.

''Adana Havzası'na doğru ilerliyor...''

Bölgede kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından gözler, sismik hareketliliği yakından takip eden uzmanlara çevrildi. Son dönemde aynı hat üzerinde yoğunlaşan depremleri değerlendiren yer bilimciler, özellikle 6 Şubat felaketinin ardından bölgedeki fay mekanizmalarında ciddi bir enerji transferi yaşandığına dikkat çekiyor.

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden kritik bir uyarıda bulunarak şu açıklamayı yaptı:

"Akoluk'da 4,0 deprem oldu. Aynı yerde dün de 4,9 olmuştu. Savrun ile Saimbeyli fayları arasında, Saimbeyli'ye daha yakın, DAF (Doğu Anadolu Fayı) üzerinde. Depremler Adana Havzası'na doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var. Deprem dirençli Adana'ya ihtiyaç var. Geçmiş olsun."