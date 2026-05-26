Son Mühür- CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in birlike yol alabileceğini düşünenler Genel Merkez'in polis müdahalesinden yansıyan görüntülerin ardından bu düşünceden vazgeçmek zorunda kaldı.

Parti, fiiliyatta olmasa da görüntüde iki parçalı bir yapıya bürünmüş durumda.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan, Özgür Özel'in Grup Başkanı olduğu bir kamplaşmanın ne kadar sürdürebileceği konusu da kafaları karıştırmaya neden oluyor.

Hukukçu Afşin Hatipoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki asıl planın Özel'i partiden ihraç etmek olduğunu öne sürdü.

Yol haritasını açıklamıştım...



“Butlan kararının açıklandığı ilk gün, Kılıçdaroğlu’nun yol haritasını Halk TV’de açıklamıştım. Hepsini sırasıyla uygulamaya başladı'' hatırlatmasında bulunan Hatipoğlu,

''Şimdi de şu hamleye hazırlanıyor:

“Özgür Özel CHP adına miting yapamaz, izin vermeyin” diyerek valiliklere başvuracak ve parti disiplinine aykırılık gerekçesiyle ihracını isteyecek. Zira grup başkanlığı sıfatını, Meclis İçtüzüğü ve CHP iç yönetmeliğine göre elinden alamayacaklar.

Kaldı ki milletvekili iradesi de Özel’in yanında.

Grup başkanlığından düşürmenin tek yolu ihraç etmek. Hatta ihraç için tedbirli sevk yoluna gidip bunun anında sonuç doğurmasını sağlamaya çalışacaklar.

Dokunulmazlığın kaldırılması ise asıl hedef. AKP/Kılıçdaroğlu birlikteliğinin nihai amacı, Özgür Özel’i hapse attırıp hakkında siyasi yasak kararı çıkartmak. Seçime yaklaşık 15 ay kaldı; bunu yapmadan seçime girmek istemiyorlar'' ifadelerine yer verdi.



İhraç kararı zor görünüyor...



Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'dan Parti Meclisi'ni toplamasının ardından MYK'sını açıklaması bekleniyor.

Özgür Özel'in ihraç edilebilmesi için sadece PM'den çıkacak karar değil, Meclis Grubu'nun da onayı aranıyor. Özel'in Grup Başkanı olarak seçildiği ve 95'inin oyunu aldığı ve toplamda 110 milletvekilinin destek verdiği süreç, Kılıçdaroğlu kanadının meclis grubunda gücünü tartışılır hale getirdi.

Salı günleri Meclis Grubu'nda yapılan konuşma için kürsüye kimin geleceği parti içinde belirsizliğini korusa da, Özgür Özel'in bu konuda geri adım atmaya niyetli olmadığı belirtiliyor.

