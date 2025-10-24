Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) uzay teşkilatlanması kapsamında kurulan Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı’nın faaliyetlerine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, yeni komutanlığın çok katmanlı güvenlik ortamında uzay tabanlı operasyonlarını sürdürdüğünü bildirdi.

TSK’nın uzaydaki gözü: Yeni komutanlık görev başında

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TSK’nın uzay alanındaki dönüşüm sürecine dikkat çekildi. 2024 yılında kurulan Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı’nın, askeri uzay faaliyetlerini planlamak, yönetmek ve icra etmek üzere görevlendirildiği ifade edildi.

Komutanlığın, Türkiye’nin stratejik savunma kabiliyetini artırmak amacıyla birçok farklı alanda faaliyet yürüttüğü belirtilerek şu başlıklar paylaşıldı:

Uzay Durumsal Farkındalık

Fırlatma ve Uzaya Erişim

Uydu Muhaberesi

Uzay Tabanlı Konumlama, Seyrüsefer ve Zamanlama

Uzay Havası, Meteoroloji ve Oşinografi

Uzay Tabanlı Erken İhbar ve Elektronik Harp

Uzay Savunması

Uzay Tabanlı İstihbarat, Gözetleme ve Keşif

Göktürk-2’den bugüne uzanan teknoloji yolculuğu

Açıklamada, Türkiye’nin askeri uzay kapasitesinin 2012 yılında fırlatılan Göktürk-2 uydusuyla temellerinin atıldığı hatırlatıldı. MSB, “Göktürk-2’nin hizmete girmesinden bu yana sürekli büyüyen uydu envanterimizle, ülkemizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uydu tabanlı görüntü ihtiyaçlarını karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu kapsamda, TSK’nın yalnızca yer gözlem uydularında değil, haberleşme, erken ihbar ve istihbarat odaklı sistemlerde de yeni nesil çözümler geliştirdiği vurgulandı.

Uzay Komutanlığı’nın hedefi: Bağımsız uzay gücü

MSB paylaşımında, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı’nın hedefinin Türkiye’yi bağımsız bir uzay gücü haline getirmek olduğunun altı çizildi. Komutanlığın, uzay tabanlı teknolojilerle kara, hava ve deniz unsurlarının koordinasyonunu güçlendirmeyi, milli güvenliğe uzaydan katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.